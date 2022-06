Udaipur beheading: 'यह इस्लाम के खिलाफ', उदयपुर में दर्जी की निर्मम हत्या पर बोले जामा मस्जिद के शाही इमाम

Udaipur beheading: उदयपुर में दर्जी का सिर धड़ से अलग करने की घटना पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. इस बीच दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने उदयपुर हत्याकांड को इस्लाम के खिलाफ बताया है. उन्होंने घटना पर बयान जारी करते हुए कहा कि मैं इस घटना की निंदा करता हूं. उन्होंने इसे न केवल कायरतापूर्ण कार्य कहा है बल्कि इस्लाम के खिलाफ भी बताया है.

उदयपुर की घटना इस्लाम के खिलाफ

Shahi Imam of Jama Masjid, Delhi issues a statement on the Udaipur beheading incident; condemning the act, he calls it "not only an act of cowardice but an act against Islam." pic.twitter.com/UVVpvqYM4h

इमाम ने कहा कि उदयपुर में की गई हृदयविदारक और जघन्य हत्या ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है. कन्हैया लाल नाम के व्यक्ति की रियाज़ और घोस नाम के दो व्यक्तियों द्वारा हत्या की अमानवीय घटना, और वह भी पवित्र पैगंबर के नाम पर, न केवल कायरता का कार्य बल्कि इस्लाम के खिलाफ किया गया कार्य है, गैरकानूनी और अमानवीय है.

शाही इमाम ने उदयपुर घटना की निंदा की

शाही इमाम ने आगे कहा कि मैं खुद और भारत के मुसलमानों की ओर से इस कृत्य की निंदा करता हूं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस्लाम शांति का धर्म है. अल्लाह के पैगंबर (शांति उस पर हो) का जीवन करुणा, सहिष्णुता, उदारता और मानवतावाद के कई उदाहरणों से भरा है.

#WATCH | "Brutal murder in Udaipur has shaken humanity...It's not only an act of cowardice but also non-Islamic, illegal, and inhuman. On behalf of all Indian Muslims, I strongly condemn this..," says Syed Ahmed Bukhari, Shahi Imam of Delhi's Jama Masjid on murder of #KanhaiyaLal pic.twitter.com/nYG71KswSR

