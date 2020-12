Pfizer-BioNTech की Corona Vaccine को ब्रिटेन में इस्तेमाल की मंजूरी, अगले हफ्ते से लगाया जाएगा टीका

लंदन: दुनियाभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. ब्रिटेन (Britain) ने फाइजर और बायोटेक (Pfizer-BioNTech) की कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है. इसी के साथ ब्रिटेन कोरोना वायरस की वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है.

कब से होगा टीका का इस्तेमाल

फाइजर और बायोटेक (Pfizer-BioNTech) की कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) का इस्तेमाल ब्रिटेन में अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा. ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटिश नियामक, मेडिसिन एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी (MHRA) की सिफारिश को मानते हुए वैक्सीन को मंजूरी दी है. एमएचआरए (MHRA) का कहना है कि फाइजर की वैक्सीन कोरोना पीड़ितों को दिए जाने के लिए सुरक्षित है.

ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक (Matt Hancock) ने ट्वीट कर कहा, 'MHRA ने औपचारिक रूप से कोविड-19 के लिए फाइजर/बायोटेक की वैक्सीन को अधिकृत किया है. एनएचएस टीकाकरण जल्द शुरू करने के लिए तैयार है.' इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है, जिसने आपूर्ति के लिए चिकित्सकीय रूप से मंजूरी दी है.'

Help is on its way.

The MHRA has formally authorised the Pfizer/BioNTech vaccine for Covid-19.

The NHS stands ready to start vaccinating early next week.

The UK is the first country in the world to have a clinically approved vaccine for supply.

— Matt Hancock (@MattHancock) December 2, 2020