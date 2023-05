Umesh Pal Murder Case: शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम और साबिर की अब खैर नहीं! UP पुलिस ने लिया ये कड़ा एक्शन

Guddu Muslim Look Out Circular: यूपी (UP) के प्रयागराज (Prayagraj) में हुए उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal Murder Case) से जुड़ी बड़ी खबर है कि इस मामले के तीन आरोपियों शाइस्ता परवीन (Shaista Parveen), बमबाज गुड्डू मुस्लिम (Guddu Muslim) और शूटर साबिर (Sabir) के नाम लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है. जान लें कि उमेश पाल की हत्या के बाद से ही तीनों आरोपी फरार हैं और अब तक इनका कोई सुराग नहीं मिल सका है. अतीक अहमद (Atiq Ahmed) की पत्नी शाइस्ता पर तो पहले 25 और फिर बाद में 50 हजार का इनाम घोषित किया गया लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी. गौरतलब है कि शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी पर पचास हजार रुपये जबकि गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर पांच-पांच लाख का इनाम घोषित है. पुलिस लागातर इन तीनों की तलाश में जुटी हुई है.