कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन, मरीजों को लेकर कही गई ये बड़ी बातें

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसे देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से कोविड-19 मरीजों को लेकर नई गाइडलाइन (Revised Guidelines for Mild or Asymptomatic Covid-19 Patients) जारी की गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर ही रहेंगे और मरीजों को ट्रिपल लेयर मास्क पहनने की सलाह दी गई है.

कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन की नई गाइडलाइन

- बुजुर्ग मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेशन की अनुमति.

- हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर रहेंगे, जिसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन रहना जरूरी है.

- मरीज को ट्रिपल लेयर मास्क पहनने की सलाह.

- मरीज को ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेने की सलाह.

- ऐसे मरीज जिनको एचआईवी हो, जिनका ट्रांसप्लांट हुआ हो या कैंसर से पीड़ित हों तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी.

- बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीज, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 93% से ज्यादा हो उन्हें होम आइसोलेशन की अनुमति है.

- होम आइसोलेशन में रहने वाले माइल्ड और एसिम्प्टोमैटिक मरीजों को जिले स्तर पर कंट्रोल रूम के लगातार संपर्क में रहना होगा, जो उन्हें जरूरत पड़ने पर टेस्टिंग और हॉस्पिटल बेड समय पर करवा सकें.

- मरीज को एस्टरॉयड लेने पर रोक है. इसके अलावा डॉक्टर की सलाह के बिना सिटी स्कैन और चेस्ट एक्सरे कराने की भी मनाही है.

- पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेशन में 7 दिन रहने और लगातार 3 दिन तक बुखार ना रहने पर होम आइसोलेशन खत्म माना जाएगा और दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं होगी.

24 घंटे में 58097 नए मरीज आए सामने

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में 56 फीसदी वृद्धि हुई और 58,097 नए मामले सामने आए. पिछले 24 घंटे में देश में 534 संक्रमितों की मौत हो गई, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,82,551 हो गई है. देश में अब दो लाख 14 हजार से अधिक सक्रिय मरीज हो गए हैं.

करीब 199 दिन बाद इतने मरीज आए सामने

भारत में 199 दिन बाद कोरोना वायरस के इतने अधिक दैनिक मामले सामने आए हैं. इससे पहले 20 जून 2021 को 58,419 नए मामले सामने आए थे. आंकड़ों के अनुसार, मरीजों के ठीक होने की दर 98.01 प्रतिशत है. संक्रमण की दैनिक दर 4.18 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 2.6 प्रतिशत दर्ज की गई. देश में अभी तक कुल 3,43,21,803 लोग वायरस से ठीक हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.38 प्रतिशत है.

24 घंटे में बढ़े 56 प्रतिशत मामले

बता दें, मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देशभर में 24 घंटे में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) के 37,379 नए मामले सामने आए थे, लेकिन बुधवार को कोविड-19 के नए केस बढ़कर 58 हजार से ज्यादा हो गए, जो कल (4 दिसंबर) की तुलना में लगभग 56 फीसदी से भी ज्यादा है.

