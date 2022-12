Anand Mahindra: इस युवक के ‘अनोखे रेस्टोरेंट’ के कायल हुए आनंद महिंद्रा, बोले- कोई इसका पता बताओ

Anand Mahindra News: महिंद्रा एंड महिंद्रा के चैयरमेन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और अक्सर प्रेरणादायक वीडियो शेयर करते हैं. अब उनका एक नया ट्वीट खासा चर्चित हो रहा है. इस बार देश के जाने-माने उद्योगपति ने एक युवक का वीडियो शेयर किया है जो सिर्फ दस रूपये में लोंगों को खाना खिलाता है.

महिंद्रा ने ट्विटर पर इंदौर के इस युवक की कहानी दिखाता वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘ क्या दमदार कहानी है. जीवन हमें सिखाता रहता है कि दूसरों की मदद करना खुद को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है. मुझे लगता है कि उन्होंने अपने लंगर के लिए बाहरी समर्थकों से भी फंड जुटाया है. अगर मैं अपना समर्थन भी कर सकूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी.’ महिंद्रा द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो ‘द बैटर इंडिया’ का है. महिंद्रा ने ‘द बैटर इंडिया’ से युवकी कॉन्टैक्ट डिटेल देने का अनुरोध किया है.

What a powerful story. Life continues to teach us that the best way to heal ourselves is to help others. I guess he’s gathered external supporters to fund his langar. I’d be very privileged if I could add my support too. Request @thebetterindia to provide his contact details https://t.co/mAP8sYXVPq

— anand mahindra (@anandmahindra) December 7, 2022