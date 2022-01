UP Election: भाजपा के एक और विधायक ने दिया इस्तीफा, सपा में शामिल हुए जितेंद्र वर्मा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है. आगरा जिले के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक जितेंद्र वर्मा ने रविवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. भाजपा को अलविदा कह वह अखिलेश यादव के साथ हो गए हैं. उन्होंने सपा की सदस्यता ले ली है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भेजे गए पत्र में जितेंद्र वर्मा ने कहा, 'मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं. कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें.' अपने दो लाइन के पत्र में वर्मा ने इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है. बता दें कि जितेंद्र वर्मा ने भाजपा से इस्तीफा देकर सपा का दामन थाम लिया है.

I worked for BJP but despite that, I was denied a ticket. BJP said they'll promote youth but had given a ticket to a 75-year-old. Samajwadi Party will form govt in UP and we will work for the welfare of people: Former BJP MLA Jitendra Verma after joining Samajwadi Party pic.twitter.com/2oilkMwG8E

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 23, 2022