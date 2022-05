UP Govt office in Mumbai: यूपी सरकार मुंबई में खोलेगी अपना ऑफिस, जानें इस पहल से आम लोगों को क्या होगा फायदा

UP Govt to open office for UP Residents living in Mumbai: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के लोगों के लिए लगातार नई-नई योजनाएं लेकर आ रही है और इसी के तहत औद्योगिक महानगरी मुंबई में रह रहे यूपी के निवासियों के लिए राज्य सरकार ने नया रास्ता खोलने जा रही है. सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adiyanath) ने मुंबई में यूपी सरकार का ऑपिस खोलने का फैसला किया है और इससे मुंबई में रहने वाले यूपी के लोगों को फायदा मिलेगा.

उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रहने वाले यूपी के निवासियों के लिए अपना ऑफिस खोलने जा रही है. यूपी सरकार का यह कार्यालय मुंबई में रह रहे यूपी को लोगों की नौकरी, व्यवसाय और कामगारों के सहूलियत व उनके हितों की रक्षा के लिए काम करेगा.

UP govt to open their office for UP residents living in Mumbai; office to look after their jobs, interests and other conveniences

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 10, 2022