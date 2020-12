किसानों का टोल प्लाजा पर कब्जा, बिना टैक्स दिए निकाल रहे वाहन, कई नाके दिनभर के लिए टोल फ्री

गौतमबुद्ध नगर: कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज होते जा रहा है. 17वें दिन किसान संगठनों ने टोल प्लाजा फ्री करवाए हैं. भारतीय किसान यूनियन ने ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल के सिरसा टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया है. गाड़ियों को बिना टोल दिए निकलने दिया जा रहा है. वहीं बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर बने टोल प्लाजा को एक दिन के लिए फ्री किया गया है. भाकियू कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में टोल को लोगों के लिए फ्री कराया है. टोल प्लाजा से सभी वाहनों को आज पूरे दिन बिना टैक्स दिए निकाला जाएगा. खेकड़ा थाना क्षेत्र के मविकलां गांव के पास बने टोल को फ्री कराया गया है.

भारतीय किसान यूनियन (राकेश टिकैत) ने 12 दिसंबर को वेस्ट यूपी के तमाम टोल प्लाजा को फ्री करा देने के साथ ही वहां प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा था कि सभी टोल प्लाजा सुबह 10 बजे से फ्री होंगे. किसान आंदोलन को और तेज करने के इरादे से यूनियन के कार्यकर्ता वेस्ट यूपी के सारे टोल प्लाजा को घेरकर फ्री करा रहे हैं.

रोहना टोल पर किसानों का प्रदर्शन

वहीं मुजफ्फरनगर में भी किसान टोल फ्री कर कब्जा करने का ऐलान कर चुके हैं. जिले के रोहना टोल पर किसान धरना प्रदर्शन के साथ इसे वाहनों के लिए फ्री करने वाले हैं. किसान संगठन ने यूपी में 11 बजे से 4 बजे तक टोल फ्री कराने का ऐलान किया है. 14 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन का भी किसानों ने आह्वान किया है. किसानों के रोहना टोल पर कब्जा करने के बयान के बयान के बाद रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की 2 बटालियन टोल पर तैनात कर दी गई हैं. पुलिस व PAC की 2 बटालियन भी तैनात हैं.

नेशनल हाइवे पर हाई सिक्युरिटी

किसान आंदोलन को देखते हुए राजधानी को जोड़ने वाली नेशनल हाइवे के टोल प्लाजा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. लखनऊ से नेशनल हाइवे की तरफ जाने वाले टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. स्थानीय पुलिस बल के साथ पीएसी बल को भी तैनात किया गया है.

भगवानपुर टोल प्लाजा पर भी कब्जे का ऐलान

कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली में डटे किसानों के समर्थन में हरिद्वार जिले के किसान आज भगवानपुर टोल प्लाजा पर कब्जा करेंगे. साथ ही केंद्र सरकार को चेताने के लिए यात्रियों के लिए टोल प्लाजा फ्री कराएंगे. यह ऐलान भारतीय किसान यूनियन (राकेश टिकैत) ने किया है.

यमुना एक्सप्रेस वे टोल के पहले चेकिंग

किसान संगठन के टोल प्लाजा फ्री कराने के ऐलान और ग्रेटर नोएडा के टोल पर कब्जे को देखते हुए यमुना एक्सप्रेस वे टोल पर पुलिस अलर्ट मोड पर है. मांट टोल प्लाजा पर पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया है. यहां किलोमीटर पहले से वाहनों की चेकिंग जा रही है.

वहीं आगरा जिले के पांचों टोल प्लाजा पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है.

Normal vehicular traffic flows through functional toll plazas in Agra district

"There're 5 major toll plazas here & we have no information of any one of them being blocked by farmers. We're monitoing the plazas as well," says ASP(West) Agra

Visuals from the Khandoli toll plaza pic.twitter.com/ZtAlGD8CjE

— ANI UP (@ANINewsUP) December 12, 2020