राष्ट्रपति से मिला BSP का प्रतिनिधिमंडल, नागरिकता कानून को रद्द करने की मांग

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच बहुजन समाज पार्टी (BSP) के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की. राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में राष्ट्रपति कोविंद से मिले बीएसपी के प्रतिनिधिमंडल ने अपील की है कि है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को रद्द करने के लिए कदम उठाएं.

राष्ट्रपति से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए बीएसपी सांसद ने कहा, 'हमने महामहिम को बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम गलत है और यह संविधान की प्रस्तावना, अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है. हमने उनसे इसे रद्द करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया'

Satish Chandra Mishra, BSP MP after his party's delegation met President Ram Nath Kovind: We told him that #CitizenshipAmendmentAct is wrong & in violation of the Preamble, Article 14 & 21. We requested him to take steps to revoke it. pic.twitter.com/LLJjn3xYzi

— ANI (@ANI) December 18, 2019