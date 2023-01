Budget Session: लोकसभा चुनाव 2024 के पहले आखिरी बजट में जनता को तोहफे देने की तैयारी में मोदी सरकार

लखनऊ: संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा. केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. सत्र का समापन छह अप्रैल को होगा. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्विट कर कहा, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 27 बैठकों के साथ 6 अप्रैल तक चलेगा. बजट सत्र 2023 के दौरान 14 फरवरी से 12 मार्च तक अवकाश रहेगा. ताकि विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियां अनुदान मांगों की जांच कर सकें और अपने मंत्रालयों/विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर सकें.

लोक लुभावन हो सकता है बजट

2024 में आम चुनाव होने हैं, ऐसे में आगामी केंद्रीय बजट वर्तमान केंद्र सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा. उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार इस बजट में नागरिकों के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा करेगी. सरकार बजट सत्र में कुछ लोक लुभावन योजनाएं पेश करने के साथ मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि समेत अनेक योजनाओं का दायरा बढ़ा सकती है. बताया जा रहा है कि उज्जवला योजना के साथ ही पेंशन से जुड़ी योजनाओं पर भी सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है.

1 फरवरी को बजट पेश करेंगी वित्तमंत्री

66 दिनों के बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होंगी. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश कर सकती हैं. यह वित्त मंत्री के रूप में उनका पांचवां केंद्रीय बजट होगा. बजट सत्र से पहले 13 जनवरी को पीएम मोदी ने नीति आयोग में देश के 19 बड़े अर्थशास्त्रियों, रिसर्च स्कॉलर्स से मुलाकात की है.

Budget Session, 2023 of Parliament will commence from 31 January and continue till 6 April with 27 sittings spread over 66 days with usual recess. Amid Amrit Kaal looking forward to discussions on Motion of Thanks on the President’s Address, Union Budget & other items. pic.twitter.com/IEFjW2EUv0

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) January 13, 2023