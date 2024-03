क्या भाव चल रहा है मंडी में ...कंगना रनौत को लेकर सुप्रिया श्रीनेत किया भद्दा पोस्ट, फिर बाद में किया ये काम

Kangana Ranaut And Supriya Shrinet Fight: कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना उम्मीदवार चुना और टिकट दिया, जिसके बाद से एक्ट्रेस लगातार सुर्खियों में हैं. कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट करते हुए उन्हे एक बार फिर चर्चाओं में ला दिया है. हालांकि सुप्रिया के द्वारा इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है. लेकिन इस पोस्ट पर जमकर विवाद हो रहा है.

क्या था सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट में

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज 25 मार्च सोमवार के दिन कंगना रनौत को मंडी सीट से टिकट मिलने को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया. सुप्रिया ने सोशल मीडिया पर कंगना की तस्वीर लगाकर लिखा कि क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा? सुप्रिया ने यह पोस्ट पर इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, हालांकि बाद में विवाद बढ़ता देख उन्होंने वो पोस्ट हटा ली. बीजेपी ने इसका स्कीनशॉट लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पर खूब हमला बोला.दिल्ली बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा और शहजाद पूनावाला ने प्रियंका गांधी और कांग्रेस से इस पोस्ट को लेकर सवाल पूछा है.

This is beyond disgusting

The comments by @SupriyaShrinate on @KanganaTeam are despicable ! Should be immediately sacked..

Will @priyankagandhi speak up? Will Kharge ji sack her!

Where is the “Hathras” lobby now? First they justified Sandeshkhali, then Lal Singh getting a… pic.twitter.com/2nre5LGQ6d

