RBI: सरकार अब नहीं छापेगी 2000 के नोट, खबर आते ही आई मीम्स की बाढ़, आप भी पढ़ें और मौज लें

RBI Ban 2000 Note : RBI ने 2 हजार के नोट बंद कर दिया है. सरकार का कहना है कि वो अब 2000 के नए नोट नहीं छापेगी. इसको लेकर हर तरह की खबर चल रही है कि कैसे बदलें, कहां जाएं, कब जाएं. ये वो सब. हर कोई ज्ञान दे रहा है. आप भी सोच रहे होंगे कि 2000 का नोट तो कब का मार्केट से गायब हो गया है. सरकार खुद कह रही है कि कब से तो हम ये नोट छापा ही नहीं.

वैसे भी हमको खुद नहीं कि आखरी बार 2000 का नोट कब देखा था और अगर आपके पास 2000 को नोट है तो बिल्कुल टेंशन मत लिजिए. 23 मई के बाद कभी भी बैंक में जाकर बदल लीजिए. इसमे इतना लोड क्या लेना. अब काम की बात ये है कि हंसना मुस्कुराना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. और पैसे कमाने के लिए सेहत का अच्छा होना कितना जरूरी है ये सब जानते हैं. इसलिए हर दिन खुलकर हंसना चाहिए. हंसते रहें और तनाव को दूर करें. हंसी से बढ़कर कोई दवा नहीं है.

यह खबर आने के बाद लोगों ने ट्वीट पर खूब मौज ली. आप भी देखें...

