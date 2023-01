Late Trains List: घने कोहरे के चलते ट्रेनों की स्पीड हुई कम, ये ट्रेनें एक से 10 घंटे तक चल रहीं लेट, स्टेशन निकलने से पहले चेक करें लिस्ट

Late Train List: उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है. लोग घने कोहरे और भीषण ठंड की मार झेल रहे हैं. कोहरे का ट्रेन और विमान सेवा पर असर पड़ रहा है. धुंध की वजह से ट्रेनों की स्पीड कम हो गई है. नॉर्थन रीजन में आज 36 ट्रेन लेट चल रही हैं. वहीं कई फ्लाइट्स का समय भी डिले हुआ है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई हिस्सों में बारिश की भी संभावना जताई है.

नीचे देखें पूरी लिस्ट:-

भीषण ठंड में ट्रेन लेट होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. घने कोहरे के चलते इटावा रेलवे स्टेशन से कई ट्रेन देरी से चल रही हैं. इसमें प्रयागराज-बीकानेर 5 घंटे, अवध एक्सप्रेस 4 घंटे, फरक्का एक्सप्रेस करीब 10 घंटे, पूर्वा 7 घंटे, कैफियत 9 घंटे समेत आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें लेट चल रही हैं. वहीं कानपुर नई दिल्ली शताब्दी ट्रेन रद्द कर दी गई है.

विजिबिलिटी कम होने के चलते फ्लाइट्स भी लेट

दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईड्डे पर विजिबिलीटी कम होने की वजह से कई फ्लाइट्स लेट हैं. जानकारी के मुताबिक, 118 घरेलू उड़ानों में देरी हुई. दिल्ली लैंड करने वाली 32 घरेलू उड़ानों को भी आसमान में बहुत देर तक चक्कर लगाने पड़े. तीन उड़ानों को जयपुर भेजना पड़ा.

फ्लाइट नंबर, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, कितने घंटे देरी से

6E6052 15:35, 16:30 Chandigarh, IXC Delhi, DEL Delayed by 1h 25m

6E2005 13:00 14:05 Hyderabad, HYD Tirupati, TIR Delayed by 41m

6E202 16:15 17:25 Nagpur, NAG Pune, PNQ Delayed by 29m

6E379 05:40 08:15 Kolkata, CCU Bengaluru, BLR Delayed by 28m

6E6554 09:35 11:20 Delhi, DEL Nagpur, NAG Delayed by 1h 10m

6E2276 09:30 12:35 Coimbatore, CJB Delhi, DEL Delayed by 46m

6E6204 09:30 11:55 Hyderabad, HYD Delhi, DEL Delayed by 40m

6E6003 13:10 14:35 Leh, IXL Delhi, DEL Delayed by 1h 23m

6E2195 13:15 14:20 Goa, GOI Delhi, DEL Delayed by 1h

9m 6E859 18:35 20:25 Delhi, DEL Vadodara, BDQ Delayed by 1h 15m

6E993 14:35 16:45 Mumbai, BOM Delhi, DEL Delayed by 1h 21m

6E6798 00:25 02:00 Bengaluru, BLR Ranchi, IXR Delayed by 1h 32m

6E2281 10:35 11:50 Lucknow, LKO Delhi, DEL Delayed by 30m

