MS Dhoni का नया अवतार देखकर Shocked हैं फैंस, क्या है मामला?

नई दिल्ली: Indian Cricket Team के फॉर्मर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का एक नया अवतार देखने को मिल रहा है. फैंस क्रिकेट किंग धोनी के नए लुक को देखकर काफी हैरान हैं, लेकिन किसी को नहीं समझ आ रहा कि 'सीन क्या है'?

MS Dhoni का ये वीडियो स्टार स्पोर्ट्स ने शेयर किया है. वैसे तो वायरल तस्वीर और वीडियो देखने में कोई ऐडवर्टीजमेंट लग रहा है. इस वीडियो में धोनी सिर मुंडवाए हुए हैं और बौद्ध भिक्षुक (Monk) जैसे नजर आ रहे हैं. वह वीडियो में किसी जंगल के बीच में नजर आ रहे हैं. धोनी वीडियो में कह रहे हैं, 'जल्द जान जाएंगे क्या है इस अवतार के पीछे का मंत्र!'

Mantra… avatar… we are as as you are right now

Give us your best guess as to what this mantra is that he's talking about and keep watching this space for the reveal. pic.twitter.com/km9AQ93Dek

— Star Sports (StarSportsIndia) March 14, 2021