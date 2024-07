Gonda Train Accident: गोंडा ट्रेन हादसे के बाद 33 ट्रेनें डायवर्ट, कई रेलगाड़ियां रद्द, कई ट्रेनें रास्ते में घंटों से खड़ी

Gonda Train Accident: चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस (15904) के कोच के गोंडा में पटरी से उतरने की घटना के बाद बचाव और राहत चल रहा है. जानकारी है कि हादसे में ट्रेन का एक एसी कोच बुरी तरह से हादसे की चपेट में है. सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है. लखनऊ गोंडा गोरखपुर रूट की कई गाड़ियों के रास्ते बदले गए हैं और कई को रद्द किया गया है.

ट्रेन हादसे के चलते कई और ट्रेनों के आवागमन पर असर पड़ा है. तो वहीं कई ऐसी भी ट्रेनें हैं जिनको पूरी तरह से कैंसिल ही कर दिया गया है. कई ट्रेनों को परिवर्तित कर दिया गया है. उत्तर रेलवे प्रेस विज्ञप्ति में इस बारे में विस्तार से बताया गया है.

उत्तर रेलवे प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली

दिनांक 18-07-2024

03113 सियालदह-बनारस स्पेशल 22/07/2024 से 19/08/2024 तक दोनों दिशाओं में दो मिनट के ठहराव के लिए 12.31 बजे बक्सर में रुकेगी और 03114 बनारस-सियालदह स्पेशल 20.43 बजे वहां रुकेगी.

विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव

आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने निम्नलिखित ट्रेनों को निम्नानुसार अतिरिक्त ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है:-

12305/12306 हावड़ा-नई दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस,

12273/12274 हावड़ा-नई दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस,

12303/12304 हावड़ा-नई दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस,

12235/12236 मधुपुर- आनंदविहार-मधुपुर एक्सप्रेस और 22459/ को छोड़कर सभी मेल/एक्सप्रेस/यात्री ट्रेनें 05 मिनट से कम स्टॉपेज वाली 22460 मधुपुर-आनंदविहार-मधुपुर एक्सप्रेस 22/07/2024 से 19/08/2024 तक जसीडीह स्टेशन पर पांच मिनट रुकेगी.

Northern Railway Press Release

New Delhi

Date 18-07-2024





Stoppage of trains at various stations



It is notified for the information of the general public that for the convenience of the rail passengers, Railways have decided to provide additional stoppage to the following trains as under :-

The 03113 Sealdah – Banaras Special will stop at Ara at 11.35 hrs and the 03114 Banaras – Sealdah Special will stop there at 21.45 hrs for two minutes stoppage in both the direction from 22/07/2024 to 19/08/2024.

The 03113 Sealdah – Banaras Special will stop at Buxar at 12.31 hrs and the 03114 Banaras – Sealdah Special will stop there at 20.43 hrs for two minutes stoppage in both the direction from 22/07/2024 to 19/08/2024.

All Mail/Express/Passenger trains except 12305/12306 Howrah-NewDelhi-Howrah Express, 12273/12274 Howrah-NewDelhi-Howrah Express, 12303/12304 Howrah-NewDelhi-Howrah Express, 12235/12236 Madhupur- AnandVihar-Madhupur Express and 22459/22460 Madhupur-AnandVihar-Madhupur Express having stoppage less than 05 minutes will stop for five minutes at Jasidih station from 22/07/2024 to 19/08/2024.

--------

(Deepak Kumar)

Chief Public Relations Officer

