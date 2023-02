Bank Holidays in March 2023: मार्च में होली समेत पड़ रही हैं ये छुट्टियां, 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट

Bank Holidays in March 2023: फरवरी का महीना खत्म होने में मजह एक हफ्ते बचे हैं. इसके बाद मार्च शुरू हो जाएगा. हर साल मार्च का महीना बैंकिंग के लिए बेहद खास होता है. दरअसल, यह वित्तीय वर्ष (Financial Year) का आखिरी महीना होता है. ऐसे में कामकाज को लेकर बैंकों में प्रेशर होता है. फरवरी महीने की 10 छुट्टियों के बाद अगल महीने यानी मार्च में कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे. इनमें दूसरे व चौथे शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं. ऐसे में अगर आपको भी बैंक से जुड़ा कोई काम करना है तो जल्द से जल्द निपटा लें. बैंक का काम करवाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट (Bank Holidays in March 2022) एक बार जरूर देख लें. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, अगले महीने की 12 छुट्टियों में कुछ स्थानीय अवकाश हैं जबकि कुछ दिन पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे. आइए जानते हैं कि अगले महीने बैंक कब-कब बंद रहने वाले हैं...

मार्च 2023 में बैंक अवकाश (Bank Holidays March 2023)

03 मार्च 2023: चापचर कूट

05 मार्च 2023: रविवार.

07 मार्च 2023: होली/ होलिका दहन/ धुलेंदी/ डोल जात्रा

08 मार्च 2023: धुलेटी/ डोल जात्रा/ होली/ याओसांग

09 मार्च 2023: होली

11 मार्च 2023: दूसरा शनिवार

12 मार्च 2023: रविवार

19 मार्च 2023: रविवार

22 मार्च 2023: गुडी पाडवा/ उगाडी/ बिहार दिवस/ साजीबु नोंगमापानबा/ प्रथम नवरात्र/ तेलुगु नववर्ष

25 मार्च 2023: चौथा शनिवार

26 मार्च 2023: रविवार

30 मार्च 2023: राम नवमी

बैंक बंद रहने के बावजूद ग्राहक कई तरह के कामकाज डिजिटली निपटा सकते हैं. यूपीआई (UPI), मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking), इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) जैसी डिजिटल सेवाओं (Digital Banking) पर बैंक हॉलीडे का कोई असर नहीं होता है. ऐसे में अगर आपका कोई काम जो डिजटली हो सकता है, उसमें छुट्टियों का कोई असर नहीं होगा. आप आराम से अपना काम निपटा सकते हैं.

यह भी पढ़ें- Hindu New Year 2023: कब पड़ रहा है भारतीय नव वर्ष, होली ही नहीं दिवाली पर भी मनाया जाता है नया साल

यह भी पढ़ें- Heatwave in March : मई-जून नहीं मार्च में ही पड़ेगी लू, मौसम वैज्ञानिकों ने फरवरी के खराब हालातों के बीच दी चेतावनी

WATCH: 20 से 26 फरवरी तक का साप्ताहिक राशिफल, बनेंगे बिगड़े काम या मुश्किलें रहेंगी बरकरार