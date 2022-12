आज की ताजा खबर: यूपी-उत्तराखंड की इन खबरों पर बनी रहेगी नजर, पढ़ें 29 दिसंबर के बड़े समाचार

उतर प्रदेश उत्तराखंड समाचार 29 दिसंबर 2022: सीएम योगी द्वारा 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों के शोधार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम है. लखनऊ में 5 एक्टिव कोविड केस हैं. उत्तराखंड के सीएम धामी आज खेल महाकुम्भ का शुभारंभ करेंगे. उत्‍तर प्रदेश में बर्फीली हवाओं से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. यूपी के कई शहरों में सुबह से ही तेज ठंड हवाएं चलने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है. OBC आरक्षण के लिए आयोग का गठन, यूपी नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के 24 घंटे में ऐलान. हरिद्वार सहित उत्तराखंड के 2 जिलों में 29 तक स्कूल बंद, कोहरे-शीतलहर पर ऑरेंज अलर्ट.

आज प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही "2 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की बदली हुई तस्वीर, वर्तमान वर्ष में रबी आच्छादन की स्थिति तथा उर्वरक उपलब्धता" के संदर्भ में प्रेस वार्ता करेंगे. देहरादून-अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा ऐलान, हर महीने की 1 तारीख को कैंडल मार्च का ऐलान. ग्रेनो में भी बहुमंजिला इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की पॉलिसी तय. जनवरी में कोविड के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं'- स्वास्थ्य मंत्रालय का अनुमान. समेत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति (Politics News), शिक्षा (Education News), धर्म (Religion News), रोजगार (Job) और क्राइम (Crime News) की खबरों और हर छोटी-बड़ी खबरें मिलेंगी.​

सीएम योगी के आज के कार्यक्रम

CM योगी द्वारा 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों के शोधार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम

मुख्यमंत्री करेंगे 'मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम' के फेलोज़ (शोधार्थियों) से संवाद कार्यक्रम. शाम,4 बजे से/5,KD

उत्तराखंड के सीएम धामी के आज के कार्यक्रम

10 am, खेल महाकुम्भ का शुभारंभ, महाराणा प्रताप स्पोर्टस कॉलेज रायपुर

12 noon, शासकीय कार्य, सचिवालय

6:30 pm, कोलकाता.

Cold Wave Alert in UP: उत्तर प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल किया, जानें आज आपके शहर का कैसा रहेगा मौसम

Cold Wave Alert in Up, Uttar pradesh weathwer updates: उत्‍तर प्रदेश में बर्फीली हवाओं से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. यूपी के कई शहरों में सुबह से ही तेज ठंड हवाएं चलने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है. बर्फीली हवाएं चलने से सुबह और शाम गलन का अहसास हो रहा. वहीं, इसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है. गुरुवार सुबह गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर आदि शहरों में तेज हवाएं चलने से कोहरे से राहत मिली, लेकिन शीतलहर ने हाथ-पांव सुन्‍न कर दिए. मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार यानी 28 दिसंबर को कोहरे से थोड़ी राहत मिली. हल्‍की धूप होने के बावजूद सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर किया.

OBC आरक्षण के लिए आयोग का गठन, यूपी नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के 24 घंटे में ऐलान

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अनुशंसा के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद 24 घंटे के भीतर यह निर्णय़ लिया गया है. ये आयोग मानकों के आधार पर पिछड़े वर्गों की आबादी को लेकर सर्वे कर शासन को रिपोर्ट सौंपेगी. इस आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को बनाया गया है. सदस्यों में चोब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी शामिल हैं. ये आयोग राज्यपाल की सहमति से 6 महीने के लिए गठित किया गया है, जो जल्द से जल्द सर्वे कर रिपोर्ट शासन को सौंपेगा।

पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं से कांप रहे यूपी वाले, शीतलहर के चलते घरों में कैद हुए लोग!

दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड का सितम बढ़ गया है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर समेत उत्‍तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह शाम कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ों से आने वालीं ठंडी हवाओं के चलते पारा लगातार नीचे जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि अगले हफ्ते भी कोहरे का कहर बना रहेगा.

School Closed In Uttarakhand: हरिद्वार सहित उत्तराखंड के 2 जिलों में 29 तक स्कूल बंद, कोहरे-शीतलहर पर ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है. इसके चलते हरिद्वार में आज और 28 और 29 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं. हालांकि, देहरादून में मौसम साफ है.

लखनऊ-यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की प्रेसवार्ता

आज दिनांक 29 दिसंबर, 2022 (गुरुवार) को प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही "2 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की बदली हुई तस्वीर, वर्तमान वर्ष में रबी आच्छादन की स्थिति तथा उर्वरक उपलब्धता" के संदर्भ में प्रेस वार्ता करेंगे. स्थान- मीडिया सेंटर लोक भवन, समय- अपराहन 12:30 बजे

देहरादून-हर महीने की 1 तारीख को कैंडल मार्च का ऐलान

पूर्व सीएम हरीश रावत ने 1 जनवरी 2023 को शाम 7:00 बजे गांधी पार्क में कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है. प्रदेश की महिला नेताओं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पदाधिकारियों का किया आह्वान.अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठाने के लिए किया आह्वान. हत्याकांड में वीआईपी के नाम को उजागर करने की है मांग, सरकार से वीआईपी के नाम को उजागर करने की कर रहे है मांग.

नोएडा-सोसायटी में नौकरानी से मारपीट, हैवानियत के VIDEO के बाद मालकिन गिरफ्तार

घर मे काम करने वाली लड़की को बंधक बनने और यातनायें देने वाली महिला गिरफ्तार. थाना फेस 3 पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया. नोएडा के सेक्टर 120 स्थित CLEO काऊंटी सोसाइटी मे शेफाली कोल नाम की महिला द्वारा घर मे मेड का काम करने वाली लड़की से मारपीट और बंधक बनने के मामले गिरफ्तार.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 128वीं बोर्ड में लिए गए निर्णय, फ्लैट खरीदारों को आशियाना दिलाने को ग्रेनो प्राधिकरण बोर्ड ने खोला राहत का पिटारा

ग्रेटर प्राधिकरण बोर्ड ने फ्लैट खरीदारों को उनका आशियाना दिलाने के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है. लंबे समय से इंतजार कर रहे खरीदारों को पजेशन दिलाने के मकसद से रि-शेड्यूलमेंट पॉलिसी को लागू करने पर मंजूरी दे दी है. रि-शेड्यूलमेंट पॉलिसी 01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक सिर्फ बिल्डर व वाणिज्यिक परियोजनाओं (ग्रुप हाउसिंग एवं स्पोर्ट्स सिटी) पर ही लागू होगी. इसका फायदा उन बिल्डरों को मिलेगा, जिन्होंने ऑक्यूपेंसी या कंपलीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 128वीं बोर्ड बैठक बुधवार को नोएडा प्राधिकरण के सभागार में हुई. नोएडा-ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद कुमार की अध्यक्षता में नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी, यीडा के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह व उत्तर प्रदेश वित्त निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. राज शेखर की मौजूदगी में कई अहम फैसले हुए. खासकर फ्लैट खरीदारों को उनका हक दिलाने के लिए बोर्ड ने कई प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है. दरअसल, कोविड और रियल एस्टेट में मंदी के चलते बड़ी संख्या में बिल्डर परियोजनाएं लंबित हैं, जिससे घर खरीदारों को घर नहीं मिल पा रहा और प्राधिकरण को बकाया भुगतान नहीं मिल रहा.

ग्रेनो में भी बहुमंजिला इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की पॉलिसी तय

नोएडा की तरह ही ग्रेटर नोएडा में भी बहु मंजिला इमारतों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की रूपरेखा तय कर दी गई है. बहु मंजिला इमारतों में फ्लैट खरीदारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने बुधवार को इस पर हरी झंडी दे दी है. दरअसल, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बड़ी संख्या में बहु मंजिला इमारतें बनी हुई हैं. इनमें रहने वाले निवासी बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग करते रहे हैं. इसे देखते हुए नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का फैसला लिया है. बुधवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इसकी पॉलिसी पर मुहर लगा दी है. इसके अनुसार स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए जल्द ही एक पैनल तैयार किया जाएगा, जिसमें आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल विवि, सीएसआईआर से संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने से पांच साल तक बिल्डर के खर्च पर स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाएगा.

अस्पताल पहुंचकर पीएम मोदी ने जाना बीमार मां का हाल, हालत स्थिर

काशी में पीएम मोदी की मां हीराबेन की स्वास्थ्य कामना के लिए पुजारियों ने किया महामृत्युंजय मंत्र का जाप.

बढ़ सकते हैं कोविड के मामले

INDIA COVID UPDATES -- 'जनवरी में कोविड के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं'- स्वास्थ्य मंत्रालय का अनुमान

लखनऊ में 5 एक्टिव कोविड केस

लखनऊ-02 कोविड पॉजिटिव रोगी पाये गये, जिसमें 01 पुरूष एवं 01 महिला रोगी है. जनपद में एक्टिव केसों की संख्या 05 है. आज जनपद के चिनहट-1 एवं चंदननगर-1 कोविड धनात्मक रोगी मिले. आगरा में ताजमहल देखने आया अर्जेंटीना का पर्यटक कोरोना संक्रमित मिला है. स्वास्थ्य विभाग पर्यटक को कॉन्टेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका फोन बंद होने के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है.

मोहन भगवत ने कहा की मांसाहार खाना बंद होगा तो क़त्ल खाने अपने आप बंद हो जाएंगे

सुजलाम जल महोत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन संघ प्रमुख मोहन भगवत ने कहा की मांसाहार खाना बंद होगा तो क़त्ल खाने अपने आप बंद हो जाएंगे! कत्लखाने की प्रोसेस में पानी का वेस्टेज ज्यादा होता है. पंच महाभूतों में पैदा हुए असंतुलन से उत्पन्न विकृतियों के संकट से उभरना होगा, जल का अनादर न हो, प्रकृति की सदैव पूजा करना चाहिए. संघ प्रमुख ने सुजलाम जल महोत्सव के कार्यक्रम में दूसरे दिन शामिल होकर अपने उद्बोधन में कहा कि पशु ह्त्या पानी के व्यव को बढाती है, हां हमे बदलने में समय लगता है खाने की बात किसी पर लादी नहीं जा सकती है.हमारे भारत मे लोग मासाहार भी समय-समय पर करते है जैसे श्रावण में नही करते, गुरुवार है तो नहीं करेंगे. अपने यहाँ मासाहार खाने वाले लोग नियम में रहकर ही मांसाहार करते है. शाकहार होना अच्छा है, मासाहार से पानी की खपत बढ़ती है लेकिन अब उसकी इंड्रस्ट्री हो गई कत्लखाने हो गए उसमे जो प्रोसेस चलती है उसमे तो अनाप-शनाप पानी खर्च होता है और प्रदूषण अलग बढ़ता है. मेरी अगर मीट प्रोडयुसिंग इंड्रस्ट्री है तो में तभी मानूंगा जब की बनाया हुआ मीट खपेगा ही नहीं तो कोई मांसाहार करेगा ही नहीं. पंच महाभूतों में पैदा हुए असंतुलन से उत्पन्न विकृतियों के संकट से उभरना आवश्यक है।

हमें किसी भी तरह जल का अनादर न करना चाहिये. हमारी प्रकृति का सम्मान हो और इसकी सदैव पूजा की जाना चाहिये. जल का विषय गंभीर है और हमें इस बात की प्रमाणिकता से लोगों को अवगत कराना होगा.

लखनऊ-मदरसों में छुट्टी के विवाद को लेकर यूपी मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली का बयान, बोर्ड में सबकी सहमति से फैसले होंगे

कमर अली ने कहा कि प्रस्ताव पास होने पर मंत्री और मुख्यमंत्री के पास भेजा जाता है. मदरसा बोर्ड का कैलेंडर सदस्यों से पास कराया जाता है, पिछले कैलेंडर में कोई विवाद नहीं हुआ. इस बार के कैलेंडर में 43 से 36 छुट्टियां कर दी.

