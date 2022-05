Viral Jokes: तलाक के बाद बीवी फिर करना चाहती थी पति से शादी, वजह जान हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

Viral Jokes in Hindi: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बिजी शेड्यूल और काम की टेंशन के चलते लोग खुलकर हंसना भूल जाते हैं. ऐसे में हम अपने पाठकों को हंसाने-गुदगुदाने का मौका नहीं छोड़ना चाहते. हम चाहते हैं कि आप सब खुलकर हंसे ताकि आपका दिन अच्छा गुजरे. वो कहते हैं ना Laughter is The Best Medicine. इसलिए हम आपके लिए मजेदार वायरल जोक्स (Viral Jokes) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक सकेंगे...

चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का सिलसिला....

1. महिला (एडवोकेट से)- मुझे मेरे पुराने पति से फिर से शादी करनी है.

एडवोकेट- क्यों अभी दस दिन पहले ही, तो मैंने आप दोनों का तलाक करवाया है. फिर शादी क्यों?

महिला- वो तलाक के बाद बहुत खुश दिख रहे हैं. मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं.

2. पत्नी (पति से)- कहां जा रहे हैं...?

पति- मरने जा रहा हूं...!

पत्नी- साथ में एक थैला लेते हुए जाना...

पति- वो क्यों...?

पत्नी- अगर इरादा बदल जाए, तो वापसी में कुछ सब्जियां लेते आना.

3. टीचर- जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए.

मोनू- खड़ा हो गया

टीचर : तुम बेवकूफ हो..?

मोनू- नहीं मैम, आप अकेली खड़ी थीं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था.

4. लड़का- अगर मैं इंजीनियर होता तो ऐसी गाड़ी बनाता....

लड़की- कैसी गाड़ी बनाते?

लड़का- जो पेट्रोल के दाम सुनकर ही भागने लगती.

डिस्क्लेमरः ये चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिए गए हैं. हमारा मकसद केवल लोगों को हंसाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या उन्हें नीचा दिखाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है.

