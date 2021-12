बलिया में गरजे शिवराज, कहा- राहुल बाबा त्रिपुंड लगा रहे, प्रियंका गंगा नहा रही, फिर भी झांसे में नहीं आएगी जनता

UP Vidhan Sabha Chunav 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) का ऐलान नए साल के शुरुआती महीनों में होने हैं. यूपी चुनाव 2022 (UP Chunav 2022) के लिए प्रचारों का सिलसिला तेज हो चुका है. इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बलिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया. शिवराज सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो अराजकता, आतंकवाद और गुंडागर्दी का राज था उसे ध्वस्त किया जा चुका है और गुंडे जेलों में हैं. यूपी में विकास की नई इबारत लिखी जा चुकी है.

यूपी चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी BJP

बलिया में जन विश्वास यात्रा के रथ पर सवार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि जनता का विश्वास बीजेपी में है. योगी और मोदी के साथ है.

मोदी और योगी का मतलब बम्पर जीत. पिछले चुनाव से भी ज्यादा सीटें और बड़ी जीत हासिल करेंगे.

अखिलेश यादव पर साधा निशाना

शिवराज सिंह चौहान ने अखिलेश यादव के विजय रथ यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले पिता को फिर चाचा और अब जनता को ठगने निकले हैं. जनता अब उनके झांसे में नहीं आने वाली है. बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर उन्होंने क्यों नहीं बनवाया. ये सौभाग्य बीजेपी को मिलना था.

यूपी की जनता प्रियंका के झांसे में नहीं आने वाली: शिवराज सिंह चौहान

कांग्रेस पर हमला करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी बाबा त्रिपुंड लगा रहे हैं. प्रियंका गंगा नहा रही हैं. सपा सरकार के घोटालों की जांच शुरू कर दी गई है. कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रियंका जो कहती हैं उसे कांग्रेस शासित राज्यों में पहले लागू करें.

कांग्रेस पर लगाया देश को बर्बाद करने का आरोप

उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा था कि प्रदेश के सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे. उन्होंने कुछ भी माफ नहीं किया. उनकी सरकार भी चली गई. झूट बोलना और झूठे सपने दिखाना कोई इनसे सिखे, लेकिन 50 वर्षों में जिनने देश को बर्बाद कर दिया. जनता उनके झांसे में नहीं आएगी. मोदी जी के साथ रहेगी और योगी जी के साथ रहने वाली है.

