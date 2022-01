Corona Guideline: इन कर्मियों को कोविड पॉजिटिव होने पर मिलेगी इतने दिन की छुट्टी, नहीं कटेगी सैलरी- CM Yogi

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना (Coronavirus) ने अपना पैर पसार लिया है. हर दिन राज्य में कोरोना के केस (UP Corona Case) लगातार सामने आ रहे हैं. कोरोना की तीसरी लहर (Corona Third Wave in UP) को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने सोमवार को लखनऊ में टीम-9 के साथ बैठक की है. इस बैठक में सीएम ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है.

सीएम योगी ने दिए निर्देश

1. सीएम ने निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिस (Government Office) में 50% कार्मिकों के साथ ही काम करना होगा.

2. 50% से अधिक लोग एक समय में किसी भी दफ्तर में ना जाएं.

3. उन्होंने कहा कि हर जगह पर वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि संक्रमण का खतरा नहीं बढ़े.

4. सीएम ने आगे कहा कि प्राइवेट सेक्टर (Private Sector) में काम कर कर्मचारी को अगर कोविड हो जाता है, तो उसे कम से कम 7 दिनों तक छुट्टी दी जाए. साथ ही इसमें कर्मचारी की सैलरी नहीं काटी जाएगी.

5. उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट और सरकारी ऑफिस में कोविड हेल्प डेस्क होना चाहिए.

6. बिना स्क्रीनिंग और वैक्सीन सर्टिफिकेट (Corona Vaccine Certificate) के किसी को प्रवेश न दें.

7. सभी सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के अस्पतालों में ओपीडी मरीजों के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को प्रोत्साहित किया जाए.

8. बस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के दौरान कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे लोगों को तुरंत आइसोलेशन में रखा जाए. इसके लिए सभी जगह पर क्वारन्टीन सेंटर और खाने की व्यवस्था की जाए.

हमारी सरकार लगातार कर रही काम

टीम-9 की बैठक में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार हर एक लोगों के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है. इस दिशा में हमारी सरकार काम भी कर रही है और किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं. सीएम ने कहा कि कोरोना के केस भले ही बढ़ रहे हो, लेकिन हम सभी को पैनिक नहीं होना है. इस संकट में लोगों को जागरुक करें, उन्हें सही और सटीक जानकारी दें.

नियमों का करें पालन

सीएम ने लोगों से कहा कि विशेष परिस्थिति हो तब ही मरीज को लेकर अस्पताल जाएं. मरीजों के लिए टेलिकन्सल्टेशन की सुविधा का विकल्प दिया जाना चाहिए. इससे मरीज अपने घरों से ही डॉक्टर से बात करके समस्या को दूर कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क पहनने, वैक्सीन लेने और सोशल डिस्टेन्सिंग के लिए प्रेरित किया जाए क्योंकि कोविड से बचाव का एक मात्र यह ही उपाय है.

नोडल अधिकारी करेंगे निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिया कि हर जिले के नोडल अधिकारियों को उनके सम्बंधित जनपदों में तीन दिवसीय प्रवास पर भेजा जाए. प्रवास के दौरान यह नोडल अधिकारी जिलों में कोविड ट्रेसिंग, टेस्टिंग,वैक्सीन, अस्पतालों की व्यवस्था, गौशालाओं के प्रबंधन, रैन बसेरों के इंतजाम आदि चीजों का निरीक्षण करेंगे. आवश्यकतानुसार सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे. प्रदेश में सभी जगह पर निगरानी समिति के साथ इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को पूरी तरह सक्रिय करें.

