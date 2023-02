AADHAAR Card: कहीं आपका आधार कार्ड नकली तो नहीं! घर बैठे मिनटों में करें चेक

How To Check AADHAAR is Fake or Real: आधार कार्ड आज के समय में कितना जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, यह हम सभी जानते हैं. चाहें एडमिशन कराना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना. यह पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इसको लेकर लोगों के मन में सवाल आता है कि जिस आधार कार्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह असली है भी या नहीं. अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो इसका तरीका बेहद आसान है. नीचे दी गई जानकारी के जरिए चेक कर सकते हैं कि आपका आधार असली है या नकली ( AADHAAR Asli Hai ya Naki).

आधार कार्ड के जरिए लोगों को 12 अंकों का यूनिक नंबर दिया जाता है. लेकिन पहचान के इस दस्तावेज के नकली होने के कई फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं. साथ ही आपके आधार कार्ड की कॉपी के जरिए इसका दुरुपयोग कर सकता है. आप भी इसकी जानकारी ले सकते हैं. आप चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड से इसे चेक कर सकते हैं. नीचे अधिक जानकारी दी गई है.

कैसे चेक करें आधार असली है या नकली ( How TO Check AADHAAR is Fake or Real)

आप अपने आधार की प्रमाणिकता को घर बैठे जांच सकते हैं,इसका तरीका बेहद आसान है. इसके लिए आपको यूआईडीएआई (UIDAI) की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजट करना होगा. जहां आप इसे चेक कर सकते हैं. आपकी सहूलियत के लिए नीचे इसका स्टेप बॉय स्टेप प्रोसेस भी दिया गया है. जिसके जरिए आप यह काम बेहद आसानी से कर सकते हैं.

- सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं.

- इसके बाद आपको मॉय आधार के सेक्शन में जाना होगा, जहां आधार सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करें.

- अब आपको ऊपर की ओर वेरिफाई आधार नंबर (Verify An Aadhaar Number) का विकल्प दिखेगा. उस पर क्लिक करें.

- नए पेज पर आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा. अब प्रोसीड एंड वेरिफाइ के ऑप्शन पर क्लिक करें.

- अब आधार नंबर के साथ EXISTS लिखा होगा. यानी की आपका आधार असली है.

- इसके साथ ही यहां आपसे जुड़ी सभी डिटेल दिखाई देगी.

- अगर आपका आधार नंबर गलत है तो इस विंडो पर एरर ( Error) लिखा दिखाई देगा.