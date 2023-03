IPL 2023 Live streaming: टीवी और मोबाइल पर कहां देख पाएंगे IPL 2023? हॉटस्टार पर नहीं होगी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

IPL 2023 Live streaming: आईपीएल 2023 को शुरू होने अब 1 हफ्ते से भी कम का समय बाकी रह गया है. क्रिकेट फैंस जहां लीग के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं सभी टीमों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. आईपीएल के 16वें सीजन और रोमांचक बनाने के लिए इस बार कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं. साथ ही इसमें कई बदलाव भी नजर आने वाले हैं, जिसमें से एक इसके प्रसारण को लेकर भी है. जानिए इस बार आईपीएल को टीवी और मोबाइल पर कहां देख पाएंगे.

31 मार्च से शुरू होगा आईपीएल का रोमांच ( IPL 2023 Start Date)

इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां सीजन 31 मार्च से शुरू होने जा रहा है. जहां पहले मुकाबले में महेद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा. इस बार सभी टीमें 7 मैच होम ग्राउंड और 7 मैच घर से बाहर खेलेंगी. 52 दिन चलने वाली इस लीग में 12 जगहों पर कुल लीग 70 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें 18 डबल हेडर होंगे.

IPL 2023 के मैच टीवी पर कहां देख पाएंगे? ( How and Where To watch IPL 2023 on TV )

बीसीसीआई की ओर से ऑफर किए गए प्रसारण के अधिकार को साल 2023 से 2027 के लिए स्टार नेटवर्क ने खरीदा है, जो अगले पांच साल भारतीय उपमहाद्वीप में टीवी ब्रॉडकास्ट करेगा.बता दें कि बीसीसीआई की ओर से भारतीय प्रसारकों को टीवी अधिकार पैकेज ए के तहत बेचे जाते हैं. अगले पांच साल के लिए के लिए पिछले जून में बोली लगाई गई थी. डिज़्नी स्टार ने प्रसारण अधिकारों के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई थी.

IPL 2023 की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल-लैपटॉप पर कहां देख सकते हैं? ( How and Where To watch IPL 2023 Live Streaming )

बता दें कि इस बार डिज्नी+हॉटस्टार ऐप पर आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी. वायकॉम18 ने बीसीसीआई को कुल 20,500 करोड़ रुपये का भुगतान करके भारत में मैचों को लाइव स्ट्रीम करने के अधिकार हासिल कर लिए हैं. हालांकि टीवी पर मैचों का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ही किया जाएगा.