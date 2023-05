Virat Kohli vs Gautam Gambhir: मैदान में विराट और गंभीर के बीच गर्मा-गर्मी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

Virat Kohli VS Gautam Gambhir: इस समय पूरे देश में आईपीएल का खुमार छाया हुआ है. क्रिकेट प्रेमियों के लिए आईपीएल किसी त्योहार से कम नहीं होता है. वजह होती है मैच के दौरान दिखने वाला आक्रामक अंदाज, जो कई बार खिलाड़ी अपने बल्ले से ही नहीं अपने तेवर से भी दिखाते हैं. ऐसा ही कुछ लखनऊ सुपर जाइंटस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले गए मैच के दौरान देखने को मिला. यहां मैदान पर भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली और बल्लेबाज गौतम गंभीर के बीच तीखी बहस हो गई. दोनों ही खिलाड़ी अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Heated argument between Virat Kohli and Gautam Gambhir after the match Full video is here #LSGvsRCB #KLRahul #Siraj #Mayers #ViratKohli #Lucknow #RCB #IPL2023 pic.twitter.com/8LZtOnmiZ1

— Vishal (@vishu_itsme) May 2, 2023