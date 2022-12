IPL 2023: 11 नहीं अब टीम में होंगे 15 खिलाड़ी, आईपीएल 2023 में आएगा 'इम्पैक्ट प्लेयर रूल', जानिए इसके बारे में सब कुछ

IPL 2023 Impact Player Rule: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 के 16वें सीजन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. बीसीसीआई 23 दिसंबर को कोच्चि में आईपीएल लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन करने जा रहा है. जिसमें शामिल होने वाले 991 खिलाड़ियों की लिस्ट भी जारी की जा चुकी है. लेकिन इन सब के बीच इस सीजन में एकर नया नियम आने जा रहा है. जिससे आईपीएल का रोमांच और ज्यादा बढ़ जाएगा. जिसका नाम है इम्पैक्ट प्लेयर रूल (Impact Player Rule). अब सवाल बनता है कि आखिर यह नियम है क्या और इसका मैच में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा . तो चलिए जानते हैं....

जानिए क्या है इम्पैक्ट प्लेयर रूल ( What is Impact Player Rule)

अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखा होगा कि मैदान में मैच के पहले टॉस के समय दोनों कप्तान के पास अपनी-अपनी टीम की प्लेइंग-11 की लिस्ट होती है, जिसके बारे में जानकारी देनी होती है. लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर रूल के लागू होने बाद कप्तानों को 11 की जगह 15 खिलाड़ियों की लिस्ट देनी होगी, जिसमें 11 खिलाड़ी प्लेइंग-11 का हिस्सा होंगे जबकि 4 खिलाड़ी इम्पैक्ट प्लेयर के लिए रहेंगे. इन चार में एक खिलाड़ी को ही मैच में शामिल किया जा सकता है. जो टीम के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर सकेगा.

