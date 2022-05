पुरुषों के लिए बेहद असरदार है कटहल के बीज, सेवन से मिलेंगे हैरान करने वाले नतीजे

नई दिल्लीः गर्मियों के इस मौसमी में सब्जी और फल के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला कटहल भी मार्केट में आने लगा हैं. स्वादिष्ट होने के साथ ही कटहल हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है.