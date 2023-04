Prostitution in Mumbai: वेश्यावृत्ति में मॉडल्स को धकेलने के आरोप में भोजपुरी एक्ट्रेस को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिए कौन है सुमन कुमारी

Mumbai: भोजपुरी अभिनेत्री सुमन कुमारी को मुंबई पुलिस ने मॉडलों को वेश्यावृत्ति में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. 21 अप्रैल शुक्रवार को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने 3 महिलाओं को फसने से बचाया है.

मुंबई क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के अनुसार भोजपुरी अभिनेत्री सुमन कुमारी (24) को मुंबई पुलिस ने लड़कियों (मॉडल)को वेश्यावृत्ति में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने 3 मॉडलों को भी छुड़ाया है. आगे की जांच जारी है जो भी जानकारी मिलेगी साझा की जाएगी.

Maharashtra | A Bhojpuri actress Suman Kumari (24) has been arrested by Mumbai Police for allegedly forcing girls (models) into prostitution. Police also rescued 3 models. Further investigation is being done: Crime Branch, Mumbai police

