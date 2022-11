Paytm : पेटीएम यूजर्स को तोहफा, किसी भी अन्य पेमेंट ऐप से लेनदेन सकेंगे किसान-कारोबारी और दुकानदार

Paytm UPI Payment : डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम के यूजर्स अब पेमेंट बैंक के जरिये किसी भी अन्य थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भुगतान कर सकेंगे. इससे पेटीएम यूजर्स किसी भी मोबाइल नंबर पर बेरोकटोक भुगतान कर सकेंगे, फिर चाहे वो नंबर पेटीएम से जुड़ा न हो. इससे करोड़ों पेटीएम यूजर्स मोबिक्विक, अमेजन, गूगलपे, फोन या किसी अन्य यूपीआई प्लेटफार्म से जुड़े ग्राहक को तुरंत ही मनी ट्रांसफर कर पाएंगे.

पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) के अनुसार, पेटीएम ऐप के जरिये सभी यूपीआई पेमेंट एप (UPI payment App) पर लेनदेन अब संभव हो सकेगा. किसी अन्य यूपीआई ऐप की आईडी (UPI ID) के जरिये पेटीएम पर पेमेंट आ भी सकेगा.

