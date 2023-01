Train Late : राजधानी-शताब्दी समेत यूपी-बिहार की 24 से ज्यादा ट्रेनें लेट, कोहरे की चादर में घिरे रेलवे ट्रैक

Train Late : घने कोहरे के कारण मौसम की मार एक बार फिर ट्रेनों पर पड़ी है. शनिवार को 24 से ज्यादा रेलगाड़ियां लेट चल रही हैं. इसमें राजधानी, शताब्दी और हमसफर एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें शामिल हैं. आईआरसीटीसी (IRCTC) ने रेलयात्रियों को सलाह दी है कि वो अपने घर से ट्रेनों के आवागमन प्रस्थान का समय देखकर ही निकलें. उधर, भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने ट्रेनों के लेट होने के कारण यात्रियों को गैर जरूरी रेलयात्रा न करने की सलाह भी दी है. रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है.

लखनऊ मौसम विभाग की ओर से 15 से 17 जनवरी तक कोल्ड डे और शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है. प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, नोएडा गाजियाबाद में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के चलते तापमान में पिछले कुछ दिनों में इजाफा हुआ था, लेकिन 15 जनवरी से से फिर प्रदेश के ज्यादातर इलाके ठंड से ठिठुरने वाले हैं. मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच मैदानी इलाकों में फिर से शीत लहर का नया दौर लौटने वाला है.

TRAIN RUNNING STATUS

