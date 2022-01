UP Chunav के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, कोरोना काल में विपक्ष का कोई नेता नहीं आया सामने: सीएम योगी

UP Chunav 2022: सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने 2017 से अभी तक यूपी सरकार (UP Government) के सभी काम और उपलब्धियों के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव (UP Election 2022) को लेकर विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं. जब यूपी संकट (Coronavirus) में था, तब कोई भी विपक्षी दल लोगों की मदद करने के लिए मैदान में नहीं आया...