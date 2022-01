UP Chunav 2022 में BJP और Yogi का फिर से 'रामजी करेंगे बेड़ा पार'

Up Vidhan Sabha Chunav 2022: लखनऊ. भगवान राम ( Lord Rama) की आराधना का एक प्रख्यात भजन है 'तेरा रामजी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे' (Tera Ramji Karenge Beda Paar). यूपी बीजेपी (UP BJP) के चुनाव अभियानों में हमेशा से ही यह भजन चरितार्थ होता आया है. भगवान राम भाजपा का बेड़ा पार करने के लिए हमेशा से ही आशीर्वाद देते आए हैं. इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) में भी भगवान राम की कृपा लेने का मौका बीजेपी (BJP) किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती है. चूंकि अयोध्या (Ayodhya) में भव्य राम मंदिर (Ram Mandir) बनने की तैयारियां जोरों पर हैं और राम मंदिर को लेकर आस्था का माहौल भी है, तो इसे देखते हुए बीजेपी ने आगामी यूपी असेम्बली इलेक्शन (UP Election 2022) के प्रचार के लिए विशेष किस्म के राम रथ (Ram Rath) तैयार कराए हैं.

भजन मंडलियों पर दोहरा जिम्मा

यह रथ पूरी तरह भगवा रंग में रंगे होंगे और इनके आगे भगवान श्री राम की तस्वीर का बड़ा कटआउट लगा होगा. राम के रथ में राम नाम की गूंज गूंजती रहेगी, इसका उल्लेख करने की आवश्यकता ताे है नहीं, बस पाठकों को यह बताना जरूरी है कि इस रथ में बजने वाले राम भजन (Ram Bhajan) डीजे और रिकॉर्डिंग वाले नहीं होंगे, बल्कि इन पर भजन मंडलियां बैठकर श्री राम के भजनों को गाएंगी. इन भजन मंडलियों पर भजन गाने के अलावा लोगों को बीजेपी और योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के पक्ष में मतदान के लिए मनाने की जिम्मेदारी भी होगी भी होगी.

थोक में वोट दिलाने वाला मुद्दा

राजनीति के जानकार मानते हैं कि इन रथों को गांव-गांव घुमाकर भाजपा अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाने की रणनीति पर चल रही है. इसके अलावा इन रथों को राज्य में घुमाने का उद्देश्य राम भजनों को सुनाकर राम नाम के उस मुद्दे की मौजूदगी को चुनाव तक निरंतर गुंजायमान रखना है, जो बीजेपी को सदैव से थोक में वोट दिलाता रहा है. उत्तर प्रदेश (UP) के हर गांव तक जाने वाले इन रथों पर सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को लेकर एक कैचिंग स्लोगन भी लिखा होगा, कि 'जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, योगी को लाएंगे, यूपी में भगवा फहराएंगे'.

रथों पर अभी भी भरोसा

बीजेपी इस रथ के माध्यम से लोगों की चुनावी मंशा को जानने की तैयारी भी कर रही है. इस रथ पर एक विशेष मोबाइल नंबर (BJP Mobile Number) दिया जा रहा है, जिस पर कॉल के जरिए जनता से उनके सुझाव मांगे जाएंगे. उत्तर प्रदेश की जनता में चुनाव का माहौल बनाने के लिए भाजपा इससे पहले भी रथों को और वाहनों को चलाने के प्रयास कर चुकी हैं. अभी हाल फिलहाल हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की एक विशेष वैन पहले ही घूम रही है. इस पर एलईडी स्क्रीन लगी हैं जिन पर योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार के किए काम प्रदर्शित किए जा रहे हैं. इसके अलावा अभी तक नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश में सत्तासीन योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) द्वारा किए गए शिलान्यास और लोकार्पण के बड़े कार्यक्रम जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर (Kashi Vishwanath Corridor), पूर्वांचल एक्सप्रेस वे (Purvanchal Expressway), गंगा एक्सप्रेसवे (Ganga Expressway), गोरखपुर एम्स (Gorakhpur AIIMS) आदि की झलकियां भी दिखाई जा रही हैं.

WATCH LIVE TV