Weather Update: इस दिन से यूपी में और बढ़ेगी ठंड, इन दो दिनों बरसेंगे बदरा, जानें मौसम का हाल

Weather Update UP: लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मकर संक्रांति के एक दिन पहले से ही हल्की धूप खिल रही है. इससे लोगों को दिन के वक्त कड़ाके की सर्दी से काफी हद तक राहत मिली है. हालांकि शीतलहर का कहर अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है. राज्य में लोगों को ठंड अभी और परेशान करेगी. मौसम विभाग की मानें तो शीतलहर का असर 21 जनवरी से थोड़ा कम हो सकता है. वहीं 23 जनवरी से दिन का तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहने लगेगा. जबकि रात का तापमान भी बढ़ेगा.

20 जनवरी के बाद बारिश

लखनऊ मौसम विभाग के अधिकारी की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सर्दी से राहत मिल रही है. हालांकि हल्की बारिश होने का भी अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. हालांकि बारिश 20 जनवरी के बाद ही होने की संभावना है. मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में सर्दी कहर बरपाएगी. उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की बात करें तो मुजफ्फरनगर सबसे सर्द जिला रहने वाला है.

The rainfall/thunderstorm likely to commence from 22nd Jan and continue till 25th Jan with peak activity on 23rd and 24th Jan 2023 over the plains of Northwest India including Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and North Rajasthan.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) January 17, 2023