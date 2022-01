UPTET Exam: आज से बसों में अभ्यर्थी कर सकेंगे फ्री में सफर, रखने होंगे ये जरूरी डॉक्यूमेंट

UPTET 2021 Exam: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग (Department of Basic Education), यूपीटीईटी (UPTET 2021) एग्जाम 23 जनवरी 2022 रविवार को आयोजित किया जाएगा. परीक्षा के लिए राज्य के कई शहरों में केंद्र बनाए गए हैं. ऐसे में कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए राज्य सरकार (UP Government) और बेसिक शिक्षा विभाग ने यूपी रोडवेज (UP Roadways) की बसों में फ्री यात्रा कराने का फैसला लिया है. इस फ्री बस सेवा (Free Bus Service) का लाभ सभी 21 लाख अभ्यर्थी उठा सकते हैं. यह बस सेवा 22 जनवरी यानी आज से 24 जनवरी 2022 की रात 12 बजे तक चलाए जाएगी.

कर लें ये जरूरी काम

प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने घोषणा की थी कि नई डेट पर कड़े नियम के साथ अब यह परीक्षा कराई जाएगी. साथ ही एग्जाम में शामिल सभी दूर से आने वाले परीक्षार्थियों को बस यात्रा की फ्री सुविधा दी जाएगी. ऐसे में सभी कैंडिडेट्स को बता दें, कि एग्जाम में शामिल होने से पहले अपने पास एडमिट कार्ड की 4-5 फोटो कॉपी रख लें. बस में फ्री यात्रा के लिए आपको बस कंडक्टर को ये कॉपी देनी होगी. हालांकि बस में सिर्फ परिक्षा से जुड़े ही कैंडिडेट्स सफर करेंगे, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सके.

इन नियमों का करना होगा पालन

बता दें, CM योगी ने UPTET की परीक्षा को लेकर निर्देश जारी किया था. उन्होंने कहा था कि एग्जाम के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कोविड को देखते हुए एग्जाम के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. एग्जाम के दौरान भी कोविड गाइडलाइंस (Covid Guidleines) का पालन किया जाएगा. हर सेंटर पर मास्क (Face Mask) सैनिटाइजर (Sanitizer) और थर्मल स्क्रीनर करवाए जाएंगे. इसके साथ ही यूपी टीईटी के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं. हर एग्जाम सेंटर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग (CCTV Recording) की जाएगी. जिसे परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में भेजा जाएगा.

दो शिफ्ट में होंगे एग्जाम

28 नवंबर को UPTET की परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई थी. अब पेपर को सही तरीके से कराने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं. आपको बता दें, परीक्षा सेंटर पर मोबाइल या किसी भी तरह का इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित रहेगा. सभी कैंडिडेट्स के केंद्र पर पहुंच जाने के बाद ही प्रश्नपत्र खोला जाएगा, ताकि पेपर खुलने के बाद किसी तरह की आवाजाही न हो सके. बता दें, यह परिक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की गई है. प्रथम पाली में सुबह 10:00 से 12:30 के बीच प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी. वहीं, दोपहर 2:30 से 5:00 बजे दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर का एग्जाम होना है.

इन तारीखों का भी रखें ध्यान

1. परीक्षा की तारीख: 23 जनवरी 2022

2. अंतरिम आंसर की जारी होने की तारीख: 27 जनवरी 2022

3. अंतरिम आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख: 1 फरवरी 2022

4. अंतिम आंसर की जारी होने की तारीख: 23 फरवरी 2022

5. रिजल्ट की तारीख: 25 फरवरी 2022

