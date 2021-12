गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! योगी सरकार जल्द दे सकती है बोनस का तोहफा, 50 लाख किसानों को होगा लाभ

लखनऊ: आने वाले दो-तीन महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chunav 2022) होने वाले हैं. ऐसे में सभी पार्टियां वोट बैंक साधने की कोशिश में जुटी हैं. वहीं, सत्ता में काबिज योगी सरकार (Yogi Government) भी UP चुनाव से पहले किसानों को साधने की कोशिश कर रही है. ऐसे में यूपी सरकार चुनाव से पहले गन्ना किसानों (Sugarcane Farmers) को बोनस दे सकती है. जानकारी के मुताबिक, प्रदेश की योगी सरकार 10 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने पर बोनस (Bonus on Sugracane Crop) देने की तैयारी कर रही है. सरकार की करीब 50 लाख गन्ना किसानों (50 Lakhs Sugracane Crop) पर नजर है. चुनाव आचार संहिता से पहले गन्ना किसानों को बोनस की घोषणा होने की उम्मीद है. इससे संबंधित प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, जिसे जल्द ही पास कर दिया जाएगा. गौरतलब है कि काफी समय से गन्ना किसान गन्ने का दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

सितंबर में किया था MSP में इजाफा

योगी सरकार बनने के बाद 2017 में गन्ने के दाम 10 रुपए बढ़ाए गए थे. उसके बाद से दाम स्थित रहे. फिर 2021 सितंबर में योगी सरकार ने गन्ना का मूल्य 25 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने की घोषणा की थी. इस घोषणा के बाद यूपी में सामान्य गन्ने का रेट 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 340 रुपये और स्टैंडर्ड गन्ने का मूल्य 325 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 350 रुपये प्रति क्विंटल हो गया था, लेकिन 4 साल बाद MSP में 25 रु. इजाफे से किसान नाखुश थे.

बिहार में गन्ने के मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 दिसंबर को गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला करते हुए वर्ष 2021-22 के पेराई सत्र के लिए गन्ने की कीमत में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की है. हालांकि बिहार सरकार की ओर से गन्ने की कीमत में जो वृद्धि की गई है वो यूपी में गन्ना किसानों को मिलने वाली कीमतों से 15 रुपये कम है.

