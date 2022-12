Rishabh Pant : कार एक्सीडेंट में घायल ऋषभ पंत का साथी क्रिकेटरों ने लिया हालचाल, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

Rishabh Pant Health Update : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कार दुर्घटना में घायल ऋषभ पंत की हालत अब स्थिर है. ऋषभ पंत का साथी क्रिकेटरों ने हालचाल लिया है. मोहम्मद शमी और वीवीएस लक्ष्मण समेत कई क्रिकेटरों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

Get well soon mere bhai Allah sab thik karega @RishabhPant17 pic.twitter.com/1QLy46tOHs

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के रहने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पंत के शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ की है.

Praying for Rishabh Pant. Thankfully he is out of danger. Wishing @RishabhPant17 a very speedy recovery. Get well soon Champ.

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) December 30, 2022