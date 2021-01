Weather Update: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, कई जगह आज बारिश होने के भी आसार

नई दिल्ली: उत्तर भारत में सर्दी का कहर जारी है. दिल्ली-NCR (Delhi-NCR) में 26 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है. कोहरे के साथ स्मॉग का भी खतरा रहेगा. पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी से जनजीवन बेहाल रहेगा. सोमवार सुबह ठंड के साथ कोहरे ने भी लोगों को परेशान किया. ज्यादातर जगहों पर कोहरा छाया रहा, हालांकि इस तरह के कोहरे से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई.

फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ रहा

वाहन चालकों को फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है. मौसम विभाग का यह भी पूर्वानुमान है कि सोमवार (आज) आसमान में बादल छाए रहेंगे, इसके साथ ही कहीं-कहीं हल्की बारिश होने के भी आसार हैं. बारिश के चलते दिल्ली-एनसीआर में सर्दी में इजाफा हो सकता है.

