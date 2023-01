नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार, बोले- मुख्यमंत्री ने मुझे लॉलीपॉप पकड़ाया, ऐसे नहीं छोड़ूंगा

Upendra Kushwaha said i get Jhunjhuna from JDU: बिहार की राजनीति में चल रही उठापटक के बीच जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर मुझे झुनझुना पकड़ा दिया गया. उन्होंने कहा, उनके पास अध्यक्ष होते हुए भी कोई अधिकार नहीं है, न ही उनसे किसी भी मौके पर कुछ भी पूछा गया. कुशवाहा ने कहा, 'संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए मुझसे एक बार भी नहीं पूछा गया कि किसे टिकट देना है किसे नहीं.' उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब भी उन्होंने नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें सुझाव देने की कोशिश की तब भी उनके सुझावों को दरकिनार किया गया. कुशवाहा ने कहा कि वो अपना हिस्सा लिए बिना नहीं छोड़ेंगे. प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हिस्सेदारी पर खुलकर बात की.

उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा, 'मुख्यमंत्री कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी बनाकर इज्जत दिया गया. तो वो चाहें तो एमएलसी और पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद वापस ले सकते हैं. मुझे इसका कोई लालच नहीं है क्योंकि ये पद देकर मुझे लॉलीपॉप पकड़ाया गया. इन पदों का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि इस पर रहते हुए मैं कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास कोई अधिकार ही नहीं हैं.'

कौन से हिस्से की मांग कर रहे कुशवाहा?

उपेंद्र कुशवाहा ने हिस्से वाली बात पर जवाब देते हुए कहा, 'हिससा का मतलब है कि जो हिस्सा कभी लालू जी ने नीतीश जी को नहीं दिया था और जिस हिस्सेदारी की बात 1994 में 12 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में एक रैली में नीतीश कुमार ने की थी, जो हिस्सा लालू यादव से मांगा था वो ही हिस्सा आज उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से मांग रहा है. यही हमारी हिस्सेदारी है. इसी के लिए हम कह रहे हैं कि हम इसे लिए बिना नहीं जाएंगे.

उन्होंने कहा, 'हमने जो भी कहा वो पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा. एक तरफ कहते हैं कि वो मुझसे प्रेम करते हैं लेकिन जो प्रेम करते हैं वो नजदीक जाना चाहते हैं लेकिन ये कहते हैं कि भाग जाओ. जहां जाना है जाओ.'

कुशवाहा ने कहा, 'अभी भी हम मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा करते हैं और उनका पूरा सम्मान करते हैं. इसलिए हम कह रहे हैं कि आज वो संभल नहीं पाए तो पूरी पार्टी बर्बाद हो जाएगी. बिहार के तमाम समाज के लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाने का काम किया है. इसलिए आप अपनी इच्छा से काम कीजिए, दूसरों की इच्छा से काम करेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा.'

उन्होंने कहा कि हमले की घटना के बाद स्थानीय पदाधिकारी की ओर से कहा गया कि हम पर हमला हुआ ही नहीं. लेकिन वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मेरी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए. ये वीडियो हमने घर में नहीं बनाया. डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से निवेदन है कि वो मिलकर इसकी जांच करवाएं.

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं