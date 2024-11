शीतकालीन सत्र में गूंजेगा अडानी का मुद्दा! प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की JPC जांच की मांग

Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन की शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया. विपक्ष के हंगामे के बीच राज्‍यसभा को 27 नवंबर तक के लिए स्‍थगित कर दिया गया है. सभापति जगदीप धनकड़ ने कहा कि अब सदन 27 नवंबर को सुबह 11 बजे एक बार फिर बैठेगी.

शीतकालीन सत्र शुरू होने से आज संसद भवन परिसर में इंडिया गठबंधन के सदन के नेताओं की बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हुई. बैठक में गठबंधन की लगभग सभी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया और संसद के दोनों सदनों में गठबंधन की रणनीति को लेकर चर्चा की. बैठक में कांग्रेस अडानी समूह के लेन-देन की जेपीसी से जांच कराने की अपनी मांग दोहराती दिखी.

As the Parliament session begins, the first step the government should take is to have a detailed discussion on the Adani saga which has the potential of tarnishing India’s image at the global stage.

This is what the INDIA bloc parties demand today, for the hard earned… pic.twitter.com/f1EW71KfId

— Mallikarjun Kharge (@kharge) November 25, 2024