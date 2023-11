Video: हमारा पौधा जो एक बचा था, वो मिल गया... मजदूर के इस रुआंसे पिता को सुन आपकी भी छलछला जाएंगी आंखें

Uttarkashi Tunnel Rescue Video: उत्तरकाशी में मंगलवार शाम को रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होते ही कई परिवारों की आंखें छलछला गईं. उनके परिवार के 41 लोग पिछले 17 दिनों से अंधेरी सुरंग में बंद थे, जिसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था. मंगलवार शाम जैसे ही घोषणा हुई कि श्रमिकों तक पहुंचने के लिए पाइप डाल दिए गए हैं और कुछ ही देर में मजदूर बाहर निकलने वाले हैं तो उनके इंतजार में बाहर खड़े परिवार के लोग भावुक हो उठे. ऐसे ही एक पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पिछले 17 दिनों से सुरंग में था बेटा

इस वीडियो में दिख रहा है कि एक यूट्यूबर सुरंग के बाहर खड़े एक व्यक्ति से बात कर रहा है. उस व्यक्ति का बेटा पिछले 17 दिनों से सुरंग में बंद था. जैसे ही ऐलान हुआ कि कुछ ही देर में श्रमिक बाहर निकलने वाले हैं, उनका चेहरा खुशी के मारे दहकने लगा. यूट्यूबर ने पूछा कि घर वालों को बता दिया है कि बेटा बाहर आने वाला है तो वह व्यक्ति बोला कि उन्हें तो टीवी पर अपने आप पता चल गया होगा.

Listen to the Father of a man who is trapped inside the tunnel react on the news of his son coming out.

This video will make your day. #UttarakhandTunnelRescue pic.twitter.com/7JuwNfqlNo

— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) November 28, 2023