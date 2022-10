Vande Bharat Express: मुंबई-गांधीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का हुआ एक्सीडेंट, भैंसों के झुंड से टकराई

Vande Bharat Express Met With an Accident: मुंबई सेंट्रल से गुजरात के गांधीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार को दुर्घटना का शिकार हो गई. सुबह करीब 11.15 बजे वटवा स्टेशन से मणिनगर के बीच रेलवे लाइन पर भैंसों के झुंड के आने से ये हादसा हुआ. ट्रेन के इंजन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. सभी यात्री सुरक्षित हैं. पश्चिम रेलवे के सीनियर पीआरओ जेके जयंति ने ये जानकारी दी.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी. उन्होंने गांधीनगर से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. ट्रेन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नौ से दोपहर दो बजे रवाना हुई थी और शाम साढ़े सात बजे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंची. नई ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ सेमी हाईस्पीड ट्रेन ने अहमदाबाद से मुंबई के बीच का 492 किलोमीटर का सफर साढ़े पांच घंटे में तय किया था.

Vande Bharat Express running b/w Mumbai Central to Gurajat's Gandhinagar met with an accident after a herd of buffaloes came on the railway line at around 11.15am b/w Vatva station to Maninagar. The accident damaged the front part of the engine: Western Railway Sr PRO, JK Jayant pic.twitter.com/OLOMgEv10G

