UP Politics: कांग्रेस या सपा नहीं, ये है वरुण गांधी का नया प्लान! 2024 चुनाव से पहले लेंगे बड़ा फैसला

Varun Gandhi new plan for 2024 Lok Sabha Election: पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) लंबे समय अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं. इसके बाद उनके सियासी भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस (Congress) जॉइन कर सकते हैं या समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के साथ जा सकते हैं. हालांकि, इस बीच अब वरुण गांधी के नए प्लान को लेकर खुलासा हुआ है और कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले वो अपनी नई पार्टी (Varun Gandhi New Political Party) का गठन कर सकते हैं.

2024 चुनाव से पहले नई पार्टी का कर सकते हैं गठन

लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) का साथ छोड़कर वरुण गांधी (Varun Gandhi) अपनी मां मेनका गांधी (Maneka Gandhi) के साथ मिलकर नई पार्टी का गठन कर सकते हैं. हालांकि, इसको लेकर अभी कोई स्थिति साफ नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वरुण गांधी नई पार्टी बना सकते हैं.

वरुण के कांग्रेस में जाने की भी हैं संभावनाए

नई पार्टी की गठन के अलावा वरुण गांधी (Varun Gandhi) के कांग्रेस (Congress) में जाने की भी संभावनाएं हैं. भले ही राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अलग विचारधारा की बात कहकर वरुण के कांग्रेस में जाने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन अब इसमें प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) की एंट्री हो गई है और वो वरुण गांधी से बात कर रही हैं. वरुण और प्रियंका हमेशा से एक दूसरे के करीबी रहे हैं और दोनों की बातचीत होती रहती है, लेकिन अब दोनों की राजनीतिक मुद्दों पर बात होने लगी है.

समाजवादी पार्टी में भी जाने का है विकल्प

कांग्रेस के अलावा वरुण गांधी (Varun Gandhi) के पास समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) में भी जाने की संभावनाए हैं. हाल ही में शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) ने वरुण को लेकर किए गए सवाल पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) को हराने वाले नेता का सपा (SP) में स्वागत है. इतना ही नहीं, वरुण भी कई मौकों पर अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की तारीफ कर चुके हैं.

वरुण के पास तीसरा विकल्प भी मौजूद

वरुण गांधी (Varun Gandhi) के सामने एक तीसरा विकल्प भी है और वो किसी पार्टी में शामिल ना होकर संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बनना चाहते हैं. सूत्रों के अनुसार, वरुण गांधी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे विकल्प पर भी ध्यान दे रहे हैं और चुनाव पीलीभीत से संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बनना चाहते हैं.

