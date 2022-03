नई दिल्ली: रूस और यूक्रेन के बीच जंग (Russia Ukraine war) जारी है. ऐसे में भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की अपील कर रहा है. इसी बीच एक पुजारी का एक वीडियो काफी वायरल (Indian priest Video viral) हो रहा है, जिसमें वह युद्ध को 'रोकने' के लिए यूरोपीय देशों को आदेश दे रहा है, इसके लिए उसने अनोखा तरीका अपनाया हुआ है.

38 सेकंड का वीडियो

यह वीडियो क्लिप 38 सेकंड का है. वीडियो में यह भारतीय पुजारी ‘रूस रुक जाए यूक्रेन झुक जाए’, यह मेरा आदेश है, युद्ध बंद करो’ कहते हुए दिखाई दे रहा है. वह वीडियो में हिंदी में कह रहा है कि रूस महान है, इसिलिए युद्ध रोके. यूक्रेन ने गलत किया है, इसिलिए यूक्रेन माफी मांगे. इसमें सबकी भलाई है. तभी महाविनाश होने से रुक सकता है.

ट्वियर पर किया शेयर

इस वीडियो को गौरव सिंह सेंगर द्वारा ट्वीट कर शेयर किया गया है. वीडियो को 1 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. इसको अभी तक 5,200 लाइक और 1200 से अधिक बार रीट्वीट किया गया है.

बनाए जा रहे मीम्म

इस वीडियो को लेकर नेटिज़न्स ने मीम्स बनाकर प्रतिक्रिया दी है. कुछ में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की विशेषता दिखाई गई है, जिन्होंने पिछले सप्ताह यूक्रेन में एक 'सैन्य अभियान' की घोषणा की थी.

विशेष विमानों से लौटे नागरिक

इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MCA) ने कहा कि 6,200 से अधिक भारतीय विशेष नागरिक उड़ानों के माध्यम से यूक्रेन से लौटे हैं. अगले 2 दिनों में 'ऑपरेशन गंगा' के तहत 7,400 से अधिक भारतीयों के आने की उम्मीद है.

