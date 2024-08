भूपेंद्र हुड्डा बोले- 'मैं विनेश फोगाट को राज्य सभा भेज देता', ताऊ का पलटवार- कांग्रेस सरकार में हुआ भेदभाव, अब राजनीति न करें

Vinesh Phogat uncle: विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है. उन्‍होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि विनेश फोगट को अयोग्य ठहराने का क्या कारण था. इसके आगे उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में एक राज्यसभा सीट खाली है. अगर मेरे पास बहुमत होता तो मैं उन्हें राज्यसभा भेज देता.

विनेश के ताऊ का बड़ा पलटवार

भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान के बाद विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट ने उल्‍टा कांग्रेस के पूर्व सीएम पर ही बड़ा आरोप लगा दिया है. महावीर फोगाट ने कहा कि जिस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उस समय गीता और बबीता से भेदभाव किया था. आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विनेश को लेकर बोल रहे हैं, वह सिर्फ राजनीतिक स्टंट है. उन्होंने कहा कि 2005 और 2010 में जब कॉमवेल्थ गेम्स हुआ था तो बबीता ने सिल्वर और गीता ने गोल्ड मेडल जीता था. 2012 में गीता पहली महिला पहलवान थी जिसने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया था.

#WATCH | Former Haryana CM Bhupinder Singh Hooda says, "...There should be an investigation into what was the reason for disqualifying Vinesh Phogat. Today a Rajya Sabha seat is vacant (in Haryana). If I had the majority, I would have sent her to the Rajya Sabha..." pic.twitter.com/CzxHf1oWzE

'हुड्डा जब सीएम थे तब किया भेदभाव'

उस समय की खेल नीति के अनुसार गीता और बबीता दोनों को डीएसपी पद मिलना था. लेकिन हुड्डा साहब ने उस समय भेदभाव करके गीता को इंस्पेक्टर और बबीता को सब इंस्पेक्टर बना दिया. इसके बाद हमने कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट के फैसले बाद गीता को डीएसपी पद मिला.

The GOVERNMENT and OPPOSITION should find a way to form a consensus and either award VINESH PHOGAT the BHARAT RATNA or nominate her to a PRESIDENT -NOMINATED RS SEAT, acknowledging the extraordinary mettle she has demonstrated. This is the least we can do for her, considering…

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) August 7, 2024