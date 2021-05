Kiran Majumdar Shaw ने क्या इस तरह किया Corona संक्रमण से बचाव, जानिए वायरल मैसेज की सच्चाई

नई दिल्ली: कोरोना महामारी (Corona Pandemic) की शुरुआत से लेकर आज तक सोशल मीडिया के हर प्लेटफार्म पर कोरोना भगाने के हजारों देशी-विदेशी, प्रमाणिक और गैर प्रमाणिक टोटकों से जुड़े मैसेज वायरल हो चुके हैं. अगर आपके पास भी ऐसा मैसेज आया हो तो कृपया उस पर किसी भी तरह विश्वास न करें. अपने डॉक्टर या सरकारी अधिकृत माध्यम यानी सही प्लेटफॉर्म के जरिए उसकी सच्चाई जानकर ही कोई फैसला लेने की आदत डाल लीजिए.

इसके अलावा आप जहां तक हो सके ऐसे दावों से दूर ही रहें. क्योंकि ऐसी ज्यादातर जानकारियां और दावे फर्जी होते हैं. जिन पर भरोसा करके आपकी जान खतरे में पड़ सकती है. इस बीच एक ऐसे ही वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि फार्मा कंपनी बायोकॉन (Biocon) की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ (Kiran Majumdar Shaw) ने दिन में 4 बार अपनी नाक में नारियल का तेल (Coconut Oil) लगाकर खुद को कोरोना वायरस से बचा लिया है. इस मैसेज को वॉट्सऐप से लेकर हर सोशल मीडिया माध्यम पर शेयर किया जा रहा है.

बड़े लोगों की बातें बड़े लोग ही जानें. लेकिन सोशल मीडिया पर बात निकली तो फिर दूर तलक गई. चूंकि ये मैसेज बेहद तेज रफ्तार से वायरल हुआ तो खुद बायोकॉन की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए इस खबर का खंडन सामने आया. कंपनी के बयान में कहा गया है कि वायरल मैसेज पूरी तरह से फर्जी है. कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस फॉरवर्ड मैसेज का स्क्रीशॉट शेयर करते हुए कहा है कि, ” #FakeForwardAlert

#FakeForwardAlert: A false message in @kiranshaw's name related to the use of coconut oil in #COVID19 is doing the rounds on WhatsApp. It's a fake message and is not given by Kiran. Please do not take it as her advice. #StayAware #StaySafe pic.twitter.com/76AoQivcIn

— Biocon (@Bioconlimited) May 15, 2021