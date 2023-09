'INDIA' का नाम 'भारत' करने के समर्थन में वीरेंद्र सहवाग, बोले- टीम की जर्सी पर लिखा जाए भारत

India Bharat Row: इंडिया (India) का नाम संविधान में भारत (Bharat) करने की मांग का पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने समर्थन किया है. वीरेंद्र सहवाग ने एक्स पर पोस्ट किया कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हम में गर्व पैदा करे. हम भारतीय हैं, इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक नाम है और हमारे मूल नाम 'भारत' को आधिकारिक तौर पर वापस पाने में बहुत समय लग गया है. मैं बीसीसीआई और जय शाह से यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह करता हूं कि इस वर्ल्ड कप में हमारे खिलाड़ियों के सीने पर भारत हो.

I have always believed a name should be one which instills pride in us.



We are Bhartiyas ,India is a name given by the British & it has been long overdue to get our original name ‘Bharat’ back officially. I urge the @BCCI @JayShah to ensure that this World Cup our players have… https://t.co/R4Tbi9AQgA

— Virender Sehwag (@virendersehwag) September 5, 2023