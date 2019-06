VIDEO: मोहन भागवत ने ममता पर साधा निशाना, कहा- आखिर क्या चल रहा है बंगाल में?

नई दिल्ली: नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बिना नाम लिए निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, 'आखिर क्या चल रहा है बंगाल में? चुनाव के बाद कहीं ऐसा (हिंसा) होता है क्या? क्या ऐसा किसी और राज्य में हो रहा है? यह नहीं होना चाहिए.' उन्होंने कहा, 'अगर कुछ व्यक्तियों के कारण ऐसा होता है, तो शासन-प्रशासन को आगे आकर उसे कंट्रोल करना चाहिए. वे उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते.'

#WATCH RSS Chief Mohan Bhagwat in Nagpur: What is happening in Bengal today? Does it happen after elections, is it happening in any other state? It should not happen. pic.twitter.com/yGc2gRKgEQ

— ANI (@ANI) June 16, 2019