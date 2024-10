वायनाड उपचुनाव: कल पर्चा दाखिल करेंगी प्रियंका गांधी, राहुल बोले- मेरी बहन से अच्छा प्रतिनिधि नहीं मिलेगा!

Priyanka Gandhi Vadra News: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार (23 अक्टूबर) को वायनाड संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगी. इस मौके पर पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका के वायनाड सीट से नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले, मंगलवार को कहा कि वह इस क्षेत्र के लिए अपनी बहन से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकते.

23 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगी प्रियंका

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट किया, 'वायनाड के लोग मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं और मैं उनके लिए अपनी बहन प्रियंका गांधी से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकता. मुझे विश्वास है कि वह वायनाड की जरूरतों की एक धुर समर्थक और संसद में एक शक्तिशाली आवाज साबित होंगी.'

उन्होंने कहा, 'कल, 23 अक्टूबर को हमारे साथ जुड़ें, जब वह वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी. आइए मिलकर यह सुनिश्चित करें कि प्रेम से वायनाड का प्रतिनिधित्व होता रहे.'

The people of Wayanad hold a special place in my heart, and I can’t imagine a better representative for them than my sister, @priyankagandhi.

I’m confident she will be a passionate champion of Wayanad’s needs and a powerful voice in Parliament.

Join us tomorrow, 23rd October,… pic.twitter.com/Pe4GVUhGXL

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 22, 2024