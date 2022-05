Weather Update: आज से अगले कुछ दिन प्रचंड गर्मी से राहत संभव, लू को लेकर जानिए IMD का अनुमान

Delhi weather and Heatwave Update: भीषण गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली, उत्तर-पश्चिम भारत में आज से कुछ दिन के लिए थोड़ी राहत मिल सकती है. मौसम विभाग (IMD) ने इन क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है. इसी पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार से कुछ दिनों तक दिल्ली और आसपास के हिस्सों में लू (Heatwave) के समाप्त होने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग स्थानों में गरज के साथ बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है. वहीं अगले 24 घंटे में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. इस वजह से अधिकतम तापमान में कमी आएगी. पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों को दो मई से चिलचिलाती धूप से कुछ राहत मिलने की संभावना है. जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में 3 मई से लू खत्म हो जाएगी.

Heat Wave conditions in isolated parts over Vidarbha during 01-03 May; over MP, Chhattisgarh, Telangana & West Rajasthan on 01 & 02 May; over HP, Punjab, Haryana-Chandigarh-Delhi, south UP, Kutch & East Rajasthan today. Abatement of heat wave over the region thereafter.

