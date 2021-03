बंगाल चुनाव से पहले राज्य सभा सांसद Swapan Dasgupta ने दिया इस्तीफा, BJP के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव

नई दिल्ली: राज्य सभा सांसद स्वपन दासगुप्ता (Swapan Dasgupta) ने इस्तीफा दे दिया है. टीएमसी और कांग्रेस ने सवाल उठाया था और संविधान के नियमों का हवाला देते हुए स्वपन दासगुप्ता को अयोग्य करार देने की मांग की थी. स्वपन दासगुप्ता ने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को भेज दिया है.

बता दें कि पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव (West Bengal Assembly Election) के लिए बीजेपी ने 14 मार्च को 63 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की, जिसमें राज्य सभा सांसद स्वपन दास गुप्ता का भी नाम था. बीजेपी ने स्वपन दास गुप्ता को तारकेश्वर विधान सभा सीट से उम्मीदवार बनाया है.

ये भी पढ़ें- बंगाल में गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा- 2014 के बाद बदला भारत; ममता-राहुल अब कर रहे ये काम

लाइव टीवी

राज्य सभा से इस्तीफा देने के बाद स्वपन दासगुप्ता (Swapan Dasgupta) ने ट्विटर पर लिखा, 'मैंने आज राज्य सभा से इस्तीफा दे दिया, ताकि बेहतर बंगाल बनाने की लड़ाई लड़ सकूं. मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में तारकेश्वर विधान सभा सीट से नामांकन दाखिल करूंगा.'

I have resigned from the Rajya Sabha today to commit myself totally to the fight for a better Bengal. I hope to file my nomination as BJP candidate for the Tarakeshwar Assembly seat in the next few days.

— Swapan Dasgupta (@swapan55) March 16, 2021