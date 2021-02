कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) आज शाम चार बजे राज्‍य का बजट (State Budget) पेश करेंगी. ये एक संयोग ही है कि वह 26 फरवरी, 2001 को रेलवे बजट पेश करने वाली भी पहली महिला रेल मंत्री रहीं और अब वो राज्‍य का बजट पेश करने वाली भी पहली महिला मुख्‍यमंत्री होंगी.

बंगाल में बजट पेश करने का ये निर्णय तब किया गया जब पश्चिम बंगाल सरकार के वित्‍त मंत्री अमित मित्रा को खराब स्‍वास्‍थ्‍य की वजह से अभी कुछ दिन और चिकित्‍सीय देखरेख में रहने की सलाह दी गई है.

अमित मित्रा ने बंगाल के राज्‍यपाल जगदीप धनखड़ और विधासभा स्‍पीकर बिमान बनर्जी से निवेदन किया था कि मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी को साल 2021-22 के लिए राज्‍य का बजट पेश करने की इजाजत दी जाए. राज्‍यपाल और स्‍पीकर दोनों ने मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी को बजट पेश करने की मंजूरी दे दी है. हालांकि ये अंतरिम बजट होगा क्‍योंकि, इसी साल पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव (West Bengal Assembly Election 2021) होने हैं. चुनाव के बाद नई सरकार फुल बजट पेश करेगी.

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने 2021-22 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने और लेखानुदान पर प्रस्ताव के संबंध में विधान सभा में सभी कर्तव्यों का पालन करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अधिकृत कर दिया है.

धनखड़ ने ट्वीट कर बताया कि राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा और विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के साथ पत्र-व्यवहार के बाद उन्होंने अनुमति दी है.

Governor of West Bengal has authorized Chief Minister Ms. Mamata Banerjee to perform in the Assembly all duties relating to presentation of Annual Financial Statement of the Government of West Bengal for the year 2021-2022 and Motion for Vote on Account & all related aspects pic.twitter.com/32pUsMzhn1

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) February 4, 2021