ममता बनर्जी ने बैठकर गाया राष्ट्रगान, फिर बीच में छोड़ दिया अधूरा! BJP नेता ने पुलिस में की शिकायत

मुंबई: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पर मुंबई दौरे के दौरान राष्ट्रगान के अपमान के आरोप लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक नेता ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रगान का अपमान किया. बता दें कि ममता बनर्जी तीन दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर पहुंची हैं और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और शिवसेना (Shiv Sena) के नेताओं के साथ मुलाकात की.

बीजेपी नेता प्रतीक करपे (Pratik Karpe) का आरोप है कि ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बैठकर राष्ट्रगान गाना शुरू किया और इसे पूरा किए बिना 2-4 लाइनें गाकर रोक दिया. प्रतीक करपे ने ट्वीट कर कहा, 'क्या यह राष्ट्रगान का अपमान नहीं है? उपस्थित तथाकथित बुद्धिजीवी क्या कर रहे थे जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठकर राष्ट्रगान शुरू किया. इतना ही नहीं फिर वो आगे बढ़ी और बीच में अचानक रोक दिया.'

Not only that Then she went ahead and abruptly stopped it in between #MamataBanerjee pic.twitter.com/icyU3kv5bn

What were the so called intellectuals present doing

इसके साथ ही राष्ट्रगान के अपमान को लेकर बीजेपी की पश्चिम बंगाल यूनिट ने भी ममता पर निशाना साधा. बीजेपी बंगाल ने ट्वीट कर कहा, 'ममता बनर्जी पहले बैठी रहीं, फिर उठीं और बीच में भी राष्ट्रगान गाना बंद कर दिया. एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बंगाल की संस्कृति, राष्ट्रगान और देश के साथ ही गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर का अपमान किया है.'

Mamata Banerjee was sitting down at first then stood up and stopped singing halfway the national anthem of India.

Today, as a Chief Minister, she has insulted the culture of Bengal, the national anthem and the country, and the Gurudev Rabindranath Tagore! pic.twitter.com/2pme2qCg23

— BJP Bengal (@BJP4Bengal) December 1, 2021